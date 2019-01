Uued tuuled hertsoginna elus: vaata, milliste organisatsioonide eestkostjaks sai Meghan Markle

Kensingtoni palee andis Twitteris tehtud avalduses teada, et Meghan Markle on määratud eeskotjaks järgmistele organisatsioonidele: National Theatre ehk tõlkes Rahvusteater, maailma esimene rahvusvaheline ülikoolide võrgustik the Association of Commonwealth Universities, loomade päästeorganisatsioon The Mayhew ja naiste tööhõivega tegelev Smart Works.

Kensingtoni palee kirjutas oma avalduses, et Sussexi hertsoginna on määratud eestkostjaks neljale organisatsioonile, mis tegelevad teemade ja probleemidega, millega hertsoginna on juba varasemalt kokku puutunud, viidates kunstile, haridusele, naiste toetamisele ja loomade heaolule.

The National Theatre'i ja The Association of Commonwealth Universities'i eestkoja rolli võttis Meghan üle kuninganna Elizabethilt, kes on nende organisatsioonide patrooniks olnud vastavalt 45 ja 33 aastat.