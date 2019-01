6 nippi, et oma juukseid talvise külma ja kuiva õhu eest kaitsta

«Juuste eest peaks hoolitsema sama tähelepanelikult kui naha eest, need on ju osa meie identiteedist ja igaühe unikaalse välimuse osa,» rõhutab Dove’i brändijuht Alice Roosipuu. Selleks, et juukseid talvekülma eest tõhusalt kaitsta, annab Roosipuu kuus soovitust, mida silmas pidada, kuniks pakane veel võimutseb.

Piira pesemist

Liiga tihe juuste pesemine eemaldab juuksekarvadelt kaitsva kihi, muutes need õrnemaks ning vastuvõtlikumaks temperatuurimuutustele, mis juukseotsi lõhuvad ning elujõu viivad. Pestes talvisel ajal juukseid maksimaalselt kaks-kolm korda nädalas, hoolitsed selle eest, et need liialt kuivaks ei muutuks. Kui pesed juuksed vähem, tähendab see ka, et kasutad soengu seadmiseks vähem fööni või lokitange, seega vähendades ka liigse kuumuse mõju juustele.

Ära unusta palsamit

Palsami kasutamine peale juuste pesemist peaks olema iluaabitsa kuldreegel. Talvisel ajal on eriti oluline valida niisutav ja juukseid sügavuti toitev palsam, mis õrnadele juustele elujõu tagasi annab. Piisab vaid sellest, kui kanda palsamit juukseotstele, lasta sel paar minutit toimida ning see siis jaheda veega välja loputada.

Vali õige vee temperatuur

Juukseid pestes peaks tähelepanu pöörama ka vee temperatuurile. Kuigi lumetormi käest sooja tuppa jõudes võib olla ahvatlev kohe ka kuuma aurava duši all mõnuleda, siis juuste pesemiseks on parim leige või isegi jahe vesi. „Liiga kuum vesi kaotab juustest õlimolekulid, mille peamine eesmärk on juukseid kaitsta ja toidetuna hoida. Jahe vesi lukustab toitained juustesse ning ei lase veega alla palsami tehtud suurt tööd,“ selgitab Roosipuu.

Hellita juukseid maskiga

Lisaks hoolikale palsamiga toitmisele võiksid kord nädalas haarata ka juuksemaski, et oma kiharatele lisajõudu anda ning hellitada neid vajalikke õlidega. Talvise külma kõrval kuivatab juukseid ka kontorite ja kodude keskküte, mille vastu aitab tõhusalt regulaarne maskitamine. Võta endale hetk näiteks spordiklubis saunas käies või kord nädalas vahuses vannis pikutades, et juukseid põhjalikult maski embuses hoida.

Kanna mütsi

See lihtne tõde kehtib lasteaiast täiskasvanueani. Müts kaitseb juukseid otsese kokkupuute eest külmaga, tuulega või ereda talvise päiksega ning on esimene kaitsekiht talviste tingimuste vastu. Samuti ei ole meie juukseid liigse kuivuse eest kaitstud näiteks pikkadel lennureisidel, mis õhk lennukisalongis muutub kõrbekuivaks – siis on hea mõte juuste ümber siduda näiteks siidsall või pašmiina.

Vaata üle oma toidulaud