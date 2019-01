Kui puhas sinu trennipudel tegelikult on?

Uuringu autori dr Gilmar Weber Senna sõnul võeti analüüsid inimestelt ootamatult, kui nad olid just trenni tulnud, et keegi ei hakkaks teadlikult oma veepudeleid pesema.

NYU meditsiinikooli mikrobioloogiaprofessori dr Philip Tierno sõnul ei ole uuringu tulemused eriti üllatavad, sest umbes 30 protsendil inimestest on ninas stafülokokk olemas. Enamasti see inimesele ohtlik ei ole. Samuti esineb terve inimese sooltes kolibakterit, kuid kõhulahtisusega kaasnevaid haiguseid põhjustavad selle teatud tüved.

Kui suur on siis tõenäosus, et räpane veepudel kedagi haigeks teeb? Dr Tierno selgitusel sõltub see mõnest asjaolust: kui suures koguses haigusttekitavaid baktereid on ning kui nõrk on inimese immuunsüsteem.