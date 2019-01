6 kallist asja, mis on ekspertide sõnul väärt kulutamist

1. Haridus

Hoolimata sellest, et USA-s lõpetavad ülikooli õppelaenuga ligi 70 protsenti tudengitest, väidab finantsplaneerija Roger Ma, et haridus on kahtlemata väärt investeerimist.

«Investeerimine iseendasse on tavaliselt raha väärt. Oma teadmiste suurendamine aitab suurendada inimkapitali, mis tähendab, et tänu haridusele ja oskustele, saad tööandjalt suuremat palka küsida. Pealegi, uute asjade õppimine hoiab elu huvitava ja ergutavana,» selgitab ta.

2. Reisimine

Reisimine on hea nii sinu meelele kui ka üleüldisele heaolule. Finantsekspert Stefanie O'Connell tõdeb, et reisimine on midagi, millele ta ka ise heameelega raha kulutab, sest see toob talle rõõmu.

Business Insider on välja toonud, et inimesed on õnnelikumad, kui nad kulutavad raha pigem kogemustele kui asjadele.

3. Kvaliteetne madrats

Uni on hea tervise seisukohast oluline, mis tähendab, et kvaliteetse madratsi soetamine on investeering, isegi, kui ööuni jääb lühikeseks.

«Me veedame viis kuni kaheksa tundi ööst oma madratsitel, olenevalt unerežiimist. Kvaliteetne ööuni mõjutab kõiki meie eluosi. Kui me ei puhka ennast hästi välja, ei ole me tööl produktiivsed, võime jääda ilma sellest ametikõrgendusest ja lihtsalt ennast kehvasti tunda. Hea madrats on hea sinu tervisele ja tasub end pikas perspektiivis ära,» kinnitab Roger Ma.

4. Hästiistuvad riided

Pole oluline, millise brändi või disaineriga on tegemist, aga kui su riided ei istu seljas hästi, ei näe need ka head välja. Selle asemel, et mõelda, millistele brändiriietele kulutada, kaalu parem rätsepatöö varianti.

«Ma usun, et istuvus on palju olulisem kui brändinimi. Pole oluline, kui palju sa riiete eest maksad, tee kindlaks, et nad istuvad. See tähendab vajadusel muudatuste eest maksmist, näiteks püksisäärte või varrukate lühendamist. Hästiistuvad riided näevad head välja,» selgitab Ma.

5. Teenused, mis säästavad su aega

Mõlemad finantseksperdid väidavad, et on mõistlik maksta teenuste eest, mis aitavad sul oma aega säästa. «Aeg on ainus asi, mida sa ei saa tagasi,» paneb Ma südamele.

«Kui su päevatöö võtab ära suurema osa ajast, siis teatud teenuste eest maksmine võib seda väärt olla, kaasa arvatud koristamine, maalritööd ja üleüldised parandustööd majapidamises,» selgitab ta.

6. Tervisetooted

Kes ei tahaks investeerida oma tervisesse? O'Connell sõnab, et see on kõige olulisem kulutus, mida saad teha.

«Ma panustan tervislikele asjadele - rühmatreeningud, värsked toiduained (olen taimetoitlane) ja vahel värskelt pressitud mahl, kuigi see võib olla naeruväärselt kallis. Lisaks füüsilisele tervisele, leian ma, et need kulutused on head ka mu vaimse tervise seisukohast,» selgitab ta.