270-kilose naise treeningvideo on inspireerinud miljoneid inimesi trenni tegema

Leneathra Reed ei ole juba viimased kaks aastat oma kehakaalu alla 270 kilo saanud. Viimase kahe kuuga on tal aga õnnestunud juba 14 kilo maha võtta, sest ta on oma treeneri Frank Harbini juhendamisel nädalas 3-4 korda trenni teinud.

Harbin postitab sageli Facebooki videoklippe oma klientide treeningutest. Üht Reedi treeningvideot on vaadatud ligi 53 miljonit korda. Tänu sellele on ta saanud heatahtlikelt kaasaelajatelt palju julgustavaid sõnumeid ja tunneb heameelt, et saab ise teisi inspireerida trenni tegema. Paljud on jaganud video all enda kaalulangetuspilte ja nõuandeid teistele.

Trenniga alustades kaalus Reed 284 kilo. Tal oli raske liikuda ja tekkisid hingamisraskused. Motivatsiooni oma tervise eest hoolitsemiseks sai naine hirmust, et ei näe oma last üles kasvamas. «Tema on minu süda ja ma lihtsalt ei kujuta ette, et keegi teine teda üles kasvataks, mistõttu ma pean seda tema nimel tegema,» ütles ta kohalikule väljaandele WAPT.

Juba praegu märkab Reed, kui palju see väike kaalulangus on teda mõjutanud. «Isegi need mõned kilod, mis ma olen kaotanud – ma juba tunnen selle mõju oma seljas. Ma saan päriselt paremini hingata,» ütles ta.