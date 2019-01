10 lihtsat sammu, mis aitavad stressi leevendada

Doktor Rangan Chatterjee, kes on ka raamatu «The Stress Solution» autor, paneb südamele, et stress võib põhjustada erinevaid terviseprobleeme, alates unetusest kuni akne ja peavaludeni. Doktor sõnab, et kui me ei saa kontrollida kõiki väikeseid stressoreid elus, näiteks saabuvaid arveid, siis peaksime proovima nende mõju vähendada. Siin on kümme soovitust, kuidas seda teha.

1. Hoolitse oma uneaja eest

Uni on stressiga võitlemisel eluliselt oluline, sest annab ajule ja kehale aega puhata. Kui keelad endal voodis sotsiaalmeedia vaatamise, ärkad hommikul parema tujuga. Helendav telefoniekraan ei mõju unehormoonidele hästi. Kuula selle asemel hoopis muusikat, vestle oma partneriga või loe raamatut.

2. Ütle rohkem «Tere!»

Inimkontakt on meile väga oluline ja aitab stressi vähendada. Harjuta kolme etapilist tervitamist: naerata, loo silmside ja ütle midagi positiivset - näiteks «Tere hommikust!». Praktiseeri seda nii palju kui võimalik ja tunned ennast koheselt paremini.

3. Hinga sügavalt

Kui oleme stressis, muutub meie hingamine kiiremaks ja katkendlikumaks. Kui tunned, et oled pinges, hinga sügavalt sisse, hoia neli sekundit hinge kinni ja hinga siis rahulikult välja. Hingates välja kauem kui sisse, aktiveerid osa närvisüsteemist, mis aitab sul end rahulikumana tunda.

4. Ära vaata pidevalt meilboksi

Pole oluline, kas oled ettevõtja, praktikant või firmaomanik, tööpäeva lõpus on oluline meilboks sulgeda. Kui tunned, et ei saa pidevat postkasti jälgimist lõpetada, kustuta äpp telefonist või pane telefon lennurežiimile. Ajule puhkust andes muutud loomingulisemaks, sest kui sa ei keskendu konkreetsele ülesandele, aktiveerub aju loominguline piirkond. Sellepärast tulevad tihti ka head mõtted duši all olles.

5. Toitu tervislikult

Toit on midagi rohkemat kui lihtsalt kütus. Keha saab toidust informatsiooni, kas olukord on rahulik või pigem stressirohke. Teadlaste sõnul saadavad meie kõhus olevad bakterid ajule vastava signaali.

6. Puudutage oma partneriga teineteist

On muutunud tavaliseks, et puudutame oma telefone rohkem kui partnereid. Pane voodisse minnes telefon käest ja kaisuta oma kaaslast, sest puudutus on meie emotsionaalse heaolu seisukohast tähtis. Kogu meie nahk on kaetud retseptoritega, mis saadavad signaali ajju ja aitavad leevendada stressi.

7. Proovi mediteerimist

Meditatsioon on pika ajalooga praktika, mis aitab paljude uuringute väitel stressi maandada. Küll aga ei peaks siinkohal mediteerimise eesmärk olema aju väljalülitamine, vaid hoopis arusaamine, et meeled on hõivatud. Selle teadvustamine aitab ärevustunnet vähendada.

8. Vähenda kofeiini tarbimist

Liigne kofeiini tarbimine suurendab ärevustunnet, nii et proovi päeva jooksul kohvi ja tee joomisega piiri pidada.

9. Ole tänulik

Proovi lihtsa tänulikkuse harjutust, mis aitab ärevustunnet leevendada ja muuta ööune kvaliteetsemaks. Mõtle näiteks õhtusööki süües või voodisse minnes, mida tegid päeva jooksul hästi ja mida õppisid.

10. Veeda aega sõpradega