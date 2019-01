Eksperdid: rasestuda sooviv naine peaks seksides orgasmi saama

Iirimaa psühholoogiadoktor Robert King avaldas hiljuti raamatu «Tulips at Midnight: Exploring the latest Research into the Nature and Function of Female Orgasm», mille jaoks ta naise orgasmi uurides leidis, et kui naine saab orgasmi, siis suurendab see tema võimalust rasedaks jääda koguni 15 protsenti, edastab Metro.

Kingi selgitusel toimub orgasmi ajal naise kehas ainulaadne reaktsioon, mil sperma «imetakse» hormonaalse reaktsioonina domineeriva munasarja poole. Seeläbi suureneb ka rasestumise võimalus.

«Alguses, kui ma hakkasin naise orgasmi uurima, siis tundus see suure mõistatusena,» tunnistas dr King. «Selles valdkonnas valitses arvamus, et naise orgasmil ei ole otseselt mingit eesmärki peale selle, et see on mehe erutuse kõrvalnähtus. Mõned väitsid, et naise orgasm ei tee mitte midagi, et see isegi ei suurenda mehe ja naise vahelist lähedust, sest seda on nii raske saada. Tegelikult on fakt, et kuigi seda on vahel raske esile kutsuda, siis ei tähenda see, et sel ei oleks olulist evolutsioonilist funktsiooni.»

Dr King leidis oma teadustöös korduvalt kinnitust sellele, et naise orgasm on oma olemuselt seotud viljakusega. «Mina leian, et erootika ja intiimsus ei ole inimseksuaalsuse ja reproduktsiooni valikulised lisad.»

Viljakust mõjutab ka stress

Viljakusekspert dr Hana Visnova sõnul on orgasm oluline ka stressileevendajana, mis samuti omal moel viljakustele kaasa aitab. «Üha rohkem tõendeid kinnitavad, et naise orgasmi ja rasestumise tõenäosuse vahel on suur seos ning et tegu on teemaga, mida tuleks rohkem uurida. Oluline on meeles pidada ka orgasmi psühholoogilist kasu stressi leevendamisel,» lisas ta, et kui keha on stressis, siis vähendavad stressihormoonid rasestumise võimalust. «Hormoonid annavad märku, et on mingi oht, mistõttu ei ole praegu rasestumiseks hea aeg. See on ürgne, evolutsiooniline reaktsioon. Ja see on väga reaalne takistus.»