Miks on hea alles neljakümnendates oma tõeline armastus leida?

Lauljatar avaldas hiljutises intervjuus, et ta on tõeliselt õnnelik, et oma kaaslase Alex Rodriquez'ega alles nüüd, 49-aastasena kohtus. Vastasel juhul poleks neil õnnestunud nii edukat suhet luua, vahendab Marie Claire.

«Alex on öelnud, et ta oli hull ja ma ei tundnud teda tollal, nii et pean teda uskuma. Ja minul oli vaja ringi vaadata, et ennast tundma õppida,» selgitas Lopez, miks on hea, et nad Alexiga oma neljakümnendates eluaastates kohtusid.