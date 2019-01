Esimesed kümme minutit olid ju üsna paljulubavad - pool sellest ajast ilutses kõigi silme ees üks tõeliselt musklis ja tätoveeritud Jason. Aga siis otsustati talle mingil x-põhjusel riided selga panna! No milleks ometi?! Alustuseks jube nahkvest, mille ainus boonus oli see, et mehe käsivarred jäeti endiselt imetlemiseks. Vest asendus üsna kiirelt juba ürg-eestlasliku linase särgiga. Selline kartulikoti moodi asi, millest ei näe läbi isegi ultramoodsad 3D prillid. No ja grande finale tuli loomulikult võimalikult läikivas superkangelase kostüümis. Miks, ma küsin?!