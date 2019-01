Neli märki, et su kohtingukaaslane pole eksist üle saanud

Jutud tema eksist kerkivad pidevalt esile

Kõige selgem vihje on ilmselt see, kui ta ei suuda oma eksist rääkimist lõpetada. Ikka ja jälle tuleb teemasse tema endine kallim. Ega ilma asjata öelda, et mis keelel, see meelel. See punkt kehtib ka juhul, kui tema jutud oma eksist pole positiivsed.

Ta tahab hirmsasti teada, kas sa oled oma eksist üle saanud

Kui teemasse ei kerki mitte tema, vaid sinu eks, võib see samuti olla märk tema enda armuvalust. On suur tõenäosus, et ta pole enda endisest kallimast üle saanud ning võrdleb sind enda eksiga.

Tema sotsiaalmeediast tundub nagu oleks nad siiani paar

Kui tal pole olnud julgust või südant oma eksi pilte sotsiaalmeediast kustutada, näeb ta siiani lahkuminekuga vaeva.

Kiirustab suhtesse

Vahel tunnevad inimesed, et parim viis vanast asjast üle saada, on kiirustada uude. Liigne kiirustamine võib olla ohumärk, kui ta on hiljuti lahku läinud. Võib juhtuda, et ta on tänu eelnevale suhtele harjunud end läbi suhte defineerima ning nüüd otsib meeleheitlikult sama staatust.