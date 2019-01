Toitumisspetsialist avaldab 10 uusaastalubadust, mille jaoks ei pea dieeti pidama

1. Kokka kodus

Jessica soovitab rohkem rõhku panna kodus kokkamisele, sest niimoodi on lihtsam jääda tervisliku toitumise juurde ja ühtlasi ka raha säästa. Sa ei pea üldse valmistama keerulisi roogi ega olema perfektne kokk, aga niimoodi saad täieliku ülevaate koostisosadest, mis sinu toidu sees on.

2. Joo rohkem vett

«Ma tean, et see ei ole seksikas lubadus, aga see on tõeliselt oluline. Hoia suurt veepudelit töö juures laua peal või kanna endaga kotis kaasas,» soovitab toitumisspetsialist.

3. Ole enda vastu lahke

Sepeli sõnul peaksid kõik inimesed enda vastu lahkemad olema. Isegi, kui sa ei saa kõigega perfektselt hakkama, peaksid ennast kiitma asjade eest, mida oled hästi teinud.

4. Ole teiste vastu lahkem

Täpselt samamoodi nagu on oluline olla lahke enda vastu, tuleb seda rakendada ka teiste inimeste suhtes. Paraku unustavad inimesed selle tihti ära. Väike asi, mida igaüks meist saab teha, on võõrastele tänaval naeratamine. «Sageli unustame lubadusi andes mõelda teiste heaolule,» paneb Jessica südamele.

5. Pea silmas mõõdukust

Jessica soovitab toitumise puhul olla mõõdukas ja mitte välistada ühtegi konkreetset toidugruppi. «See tähendab kõikide toitude nautimist mõõdukalt ja hõlmab kõiki toidugruppe, nii et pole põhjust süsivesikute ees hirmu tunda,» selgitab ta.

6. Võta aega enda jaoks

Hea tervise nimel on ka puhkamine oluline, sest stress võib põhjustada erinevaid tervisehädasid ja näiteks ka probleeme kõhus. «Anna oma kehale ja vaimule aega puhata - nautida uinakut, lugeda raamatut, olla eemal sotsiaalmeediast ja tagada endale kvaliteetne uni,» rõhutab Sepel.

7. Proovi midagi uut

Uue aasta alguses on lihtsam oma mugavustsoonist välja astuda ja seda peaksid tegema kõik, sest see on arendav. Proovi näiteks tantsukursusi, katseta maalimist, kokka iga nädal midagi uut.

8. Tee paremaid valikuid

Toitumisspetsialist sõnab, et eesmärk ei tohiks olla range dieet, vaid pigem tuleks teha paremaid valikuid ja eelistada tervislikumaid alternatiive. Näiteks kui armastad šokolaadi, võiksid eelistada tumedat ja kui oled saiatoodete fänn, vali võimalusel täisterajahust variant.

9. Loo oma trennirutiin

Sepel sõnab, et edukaks treenimiseks peaks igaüks leidma oma lemmikharjutused ja spordialad, et motivatsiooni säilitada. «Ükskõik, mis see ka pole, põhiline on seda nautida. Selle asemel, et keha sundida, liiguta seda viisil, mis sinus hea enesetunde tekitab,» sõnab ta.

10. Tee oma voodi ära

Väga lihtne ja oluline samm on hommikuti oma voodi ära teha. See aitab päeva õigesti alustada.