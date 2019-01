Kõige südamlikum meetod, kuidas kellelegi halbu uudiseid teatada

Vaata enda sisse

Enne kui võtad telefoni või saad selle inimesega kokku, mõtle veidi järele, kuidas ta võib end tunda. Leia endas kaastunnet ja püüa mõelda, mida sa ise tema asemel tunneksid või teeksid. Kui oled kaastundlik, mõjutab see isegi su hääletooni ja teeb sind hellemaks.

Ole rahulik ja ära keeruta

See ei ole aeg vaimukusteks ja ümber nurga rääkimiseks. Vahel võib tunduda, et sünges olukorras tuleb huumor appi, kuid raske uudise teatamisel ei ole selleks õige aeg. Ütle oma sõnum võimalikult otse ja selgelt välja, et ta ei peaks seda kuidagi tõlgendama ja analüüsima hakkama.

Valmistu selleks, kuidas ta võib reageerida

Ükstapuha, kuidas ta sinu sõnumi peale reageerib, ära võta seda isiklikult. Ta võib saada vihaseks ja süüdistada kõiges sind kui sõnumitoojat. Ta võib olla vait kui sukk ja endasse sulguda. Ära eelda midagi selle kohta, kuidas ta peaks käituma ja ole lihtsalt olemas. Väga raske uudise puhul ei pruugi inimene oma reaktsiooni sugugi kontrollida. See võtab ta hetkeks jalust.

Räägi kõik ära

Halbu uudiseid edastades on väga oluline olla aktiivselt tähelepanelik selle suhtes, kuidas ta infot vastu võtab. See on eriti tähtis siis, kui su sõnum on mitmekihiline. Kui sa ei ole jõudnud kõike ära rääkida ja tal tekib paanikahoog, siis püüa tema jaoks olemas olla – kuula, jälgi ta reaktsiooni, istu temaga maha ja oota, kuni ta ennast kogub. Ära hoia ülejäänud infot järgmiseks korraks – see teeb olukorra ainult hullemaks, sest ta ei saa oma koormaga tõhusalt tegeleda, kui ei tea kogu tõde.

Hoia ennast tagasi ja hoidu oma soovitusi jagamast

Sellistes olukordades lipsavad väga kergesti üle huulte igasugu julgustavad fraasid nagu «Kõik saab korda», «See ei ole tegelikult nii hull», «Sa vajad lihtsalt natuke värsket õhku», «Nüüd on aeg edasi minna» jne. Esmase šoki juures võivad sellised laused jätta väga vale mulje, nagu sa oleks tundetu ja ei hooliks temast. Lõppeks on need fraasid tühised ja hoolimata heast tahtest ei tähenda midagi. Halvimal juhul teed olukorra hoopis hullemaks. Ära teeskle, et sa tead, mida teine tunneb. Iga inimene on erinev ja me saame ka eluraskustega väga erinevalt hakkama. Mis sulle tundub loogiline, võib tema meelest olla sel hetkel jabur või solvav. Raskete isiklike probleemide puhul ei ole vahel loogikast eriti kasu. Praegu anna vaid oma teade edasi, ole tema joaks olemas, aga jäta oma arvamus enda teada.