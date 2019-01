7 toitu, mida kunagi külmutada ei tohiks

On kahte sorti inimesi. Ühed usuvad, et kuna avokaado on puuvili, saab seda sama edukalt külmutada. Lihtsalt lõika pooleks, võta kivi välja, purusta ning pista sügavkülma. Teised teavad rääkida, et kui avokaado sügavkülmutada, kaotab see enda siidise tekstuuri ning muutub ebameeldivaks.