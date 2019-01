VAATA OTSE: lustakas ja vahetu reisiseiklus «Paljas Porgand Itaalias»

Paljas Porgand ehk Merilin Taimre on kaunis sotsiaalmeediastaar, kelle südames elab tervislik elustiil. Oma blogis räägib ta ausalt oma kehast, tervisest ja toitumisest. Nüüd on ta leidnud endale ideaalse kaaslase, kellega oma supertervislikku eluviisi koos järgida, trenni teha, lustida ja veiderdada ning elu nautida.

Foto, - video,- ja trennientusiast Roomet Poom suudab igas olukorras positiivseks jääda ja teeb kõik, et oma printsessi õnnelikuna hoida. Kuidas õnnestub see aga nende esimesel välisreisil? Teatavasti on uue suhte suurimaks proovikiviks just esimene ühine välisreis.

Noortel armunutel on kindel eesmärk terve reisi jooksul endile kindlaks jääda ja järgida oma tervislikke eluviise. Et see neil õnnestuks, on nad Eestist kaasa pakkinud ka kohvritäie tervislikku toidukraami. Kuid juba lennujaamas selgub, et Itaalial on neile teised plaanid varuks. Eneseületamise ja iseloomu kasvatamisega tuleb alustada juba maandudes, kuna Itaalia pakub ahvatlusi igal võimalikul hetkel.