Toitumisnõustaja noomib: tegelik põhjus, miks paljud meist praegusel ajal nii väsinud on

Kuigi alguses võib tunduda, et alkoholi pruukides on kergem uinuda, töötab see tegelikult vastu kosutavale unele ja väljapuhkamisele.

Kuna alkoholil usutakse olevat rahustav toime, kasutavad paljud seda magamajäämise soodustamiseks. Pärast esialgse stimuleeriva mõju möödumist lühendab õhtune alkohol tõepoolest uinumise aega, mistõttu võib näida, et see parandab und. Ka on õlles ja veinis märkimisväärsel hulgal melatoniini, mis peaks ju und soosima. Uuringud aga näitavad, et enne magamaminekut tarbitud alkohol häirib une teist poolt. Lisaks näitavad uuringud, et kui regulaarselt alkoholi enne magamaminekut tarbida, siis ka selle und soodustav toime väheneb ning und häirivad mõjud tugevnevad.

Alkohol vähendab ka trüptofaani taset vereplasmas, põhjustades selle melatoniini moodustamiseks vajaliku aminohappe puudust. Samuti vajatakse melatoniini sünteesiks vähesel määral glükoosi. Alkohol aga langetab vere glükoositaset ning on arvatud, et see langetab ka glükoosi hulka käbinäärmes, vähendades seal melatoniini tootmist.