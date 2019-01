Naine stressi küüsis: isegi mees ei taha minuga koos olla, sest kogu aeg tänitan ta kallal

«Ma ei saa kuidagi sõnasabast kinni. Proovin küll ennast talitseda, aga see tuleb juba nii automaatselt. Mees teatas eile õhtul, et minuga on võimatu ühes ruumis olla... Ma ei saa aru, mida iseendaga teha või mis on minuga juhtunud?»

Vastab Gordoni Perekooli koolitaja Ly Kasvandik:

«Aeg-ajalt on meil raskeid aegu ja perioode, kui iga väiksemgi asi meid endast välja viib.

Oma lähedastele tuleks sellest ausalt ka rääkida, öeldes neile mina-sõnumeid. Ütle, kuidas sa end tunned ja milline mõju on sellel tundel ka sinu käitumisele. Kui oled oma seisukorrast ja vajadustest abikaasale ja lastele teada andnud, on suurem tõenäosus, et nad sind mõistavad ja püüavad ka aidata sul sellest olukorrast välja tulla. Vajadusel saate siis üheskoos abikaasaga välja mõelda, mida teha selleks, et saaksid natukene puhkamiseks aega.

Aeg-ajalt soovime me leida aega ainult iseendaga tegelemiseks. Tahaksime olla natukenegi eemal kõigest, mis tundub meid sel hetkel häirivat.

Oma vajadusi tuleks kuulata ja neid mitte alla suruda. Näiteks leida see vaba päeva, mis veeta tervisekeskuses või ilusalongis, või teha midagi muud, mis aitab meil uut energiat ammutada ja jõudu koguda.

Olles ise väsinud, närviline ja pahur, ei suuda me pakkuda oma lähedastele seda, mida nad meilt ootavad, kuigi pingutame hambad ristis oma igapäevaseid toimetusi teha.