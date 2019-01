Pane tähele! Need on 5 asja, mida peaksid iluekspertide sõnul tegema

Meigikunstnik Mia Hawkswell paneb südamele, et näo korralik puhastamine on esimene oluline samm näohoolduses. «Meigieemaldusrätikuid kasutades on oluline pärast nägu loputada, et kõik jäägid maha tuleksid. Ma olen näinud, et vastasel juhul võib nahale ja silmadele tekkida ärritus,» selgitab ta. Samal põhjusel on oluline ka silmameik korralikult maha võtta.