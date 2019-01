Eesti naine Austraalias: nad söövad ennast surnuks!

See ei ole nüüd ainult eestlaste teema, see on puhas inimloomus. Mina ise ühtegi välismaa elanikku teisiti ei suhtu, sest ma tean, mis tunne tal on olla võõras keskkonnas. Elada kuskil, kuhu ta tegelikult algupäraselt pole määratud. Eestis on hea elada ja päris ausalt kohe. Seda kõike peaks rohkem väärtustama, mis meil siin on. Ilus ja puhas loodus, värske kodumaine toodang, inimesed hoiavad kokku jne. Öeldakse küll, et eestlane sööb õhtuks teist eestlast, aga mina sellega ei nõustu. Kui sa oled nõme, siis sind süüakse ära niikuinii ja vahet pole, kus maailmajaos. Mitte ainult õhtuks, vaid ka hommikuks, lõunaks ja vahepalaks. Suures pildis me hoiame siiski ühte ning meil on omad armsad traditsioonid. Neid ei tohiks käest lasta.

Ma ei uskunud, et ma kunagi ütlen seda, aga ma arvan, et iga inimene võiks korra elus elada välismaal. Ja mitte nii elada, et teed neid samu igapäevatoimetusi, mis sa koduski teed, vaid just madalat profiili hoides, samal ajal avatuna uuele ja analüüsides enda ümbrust. Ainult nii õpid reaalselt ennast tundma. Õpid mitte ainult seda, mis sulle teha meeldib, vaid ka seda mis kohe kindlasti pole sinu jaoks. Õpid, kus sulle meeldib olla. Keskkond on nii oluline. Meie lisaks teistele muudatustele loobusime kategooriliselt alkoholist ja vähendasime suhkru tarbimist. Ka see oli omaette kogemus.

Austraalia söömiskultuur üllatas

Mis puutub toitumisse, siis kui ma jälgisin sealsete inimeste söömis- (ja joomis)kultuuri, siis mul lausa pitsitas sees, et nii lihtsalt enam ei saa. Nad söövad ennast surnuks. Austraalias on ülekaalulisus kõige suurem terviseprobleem. Ja seda on igal pool näha, viiest inimesest üks on heal juhul normaalse tervise ja kaalu juures.

Mul mõlkusid juba tegelikult varasemalt mõtted sellest kirjutada. Kuid nüüd, nähes kui jubedalt inimesed on mõjutatud tarbimisest ja sellest tulenevalt ülesöömisest, siis tundus hea aeg enda vaateid ka natuke jagada.