Merilini sõnul vajab ta pisut aega uue identiteediga harjumiseks, et end selles mugavalt tunda. «Veel paar kuud tagasi tundsin vajadust olla alati see tugev eeskuju, kes kunagi ei tee vigu ja on alati teistele olemas. Nüüd tunnen, et ma olen väärt armastust ka siis, kui kuu aega üldse midagi ei teeks ja vajaksingi aega maha võtta.»