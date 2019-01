Eesti naise mure: häbi olla Naine

Elada võib mitut moodi. Hirmunult elades tõmbuvad meie energiakehad kokku, meie lihased on krampis hoides allasurutud emotsioone endas. Psühhoanalüütiku Willam Reichi teooria kohaselt on iga lihaspinge seotud mingi emotsiooniga, mida ma endale teadvustada ei taha. Mõelgem inimestele, kellel pidevalt on kael kange või seljaprobleemid, need kõik tegelikult väljendavad tahtmatust tegeleda emotsiooniga, mis blokeerib meil vabalt voolamast. Tahtmatuse energia on eitav ning blokeeriv nagu kobraste ehitatud tamm. Enda olemise paremaks tundmiseks ei tohiks me taotlusi teha eitavat vormi kasutades. Jaatav kõnevorm on avardumise aluseks. See on vastuvõtu ja armastuse lubamise aluseks.

«Ma mässan Sinuga, sest mul on valus. Sa pole austanud minu naiselikkust nendel hetkedel, kui vajasin seda enim. Kohtesid mind kui peni, kes pidi leidma endale ulualuse. Sa väärtustanud minu armastuse suurust ja minu katkised haavad ning mälestused panevad mul mind ennast seesmiselt sööma ja hävitama. Mul on häbi. Mul on häbi olla naine, kui mind ei austata sellisena, kes ma olen. Ma hakkan vastu. Ma hävitan Sinu. Kui Sinul pole piisavalt väärikust, et kohelda endast õrnemaid väärikalt. Ja hoia alt, kui Sa julged vastu hakata. Kui alustad sõda, siis riskid oma eluga. Sa paned oma elu kaalukausile, et kakelda naisega.»

Olla usaldav tähendab alistada oma hirme. Jesper Parve oma raamatus «Mees. Otse ja Ausalt.» räägib, kuidas ta ehedalt ja ausalt läks igale oma hirmule vastu, et ennast võita, et ennast ületada ja ennast vabanama tunda. Iga võidetud hirm annab meile juurde vabadust. Vabadust luua rohkem seda elu, mis on hirmuvaba.

Aastaid tagasi ütles mu hea sõber, et «ole alandlik». Me oleme fokuseeritud enda uskumustele ja hoiakutele, nii et kui keegi julgeb meie ehitatud maailma tulla avardama, olgu see kasvõi meie südamest tulev soov kogeda elu võimsamalt ja sügavamalt, kui varem, võime me leida ennast rollis, kus oleme täiesti abitud ja kaitsetud ja palume abi, et juhatataks teed.

Kui naisena elades lükkame me kõrvale oma sünnipärase soorolli, ei ole me tunnistanud oma olemust siin maailmas. Häbi olla see, kes Sa tegelikult oled, tekitab tahtmatust ja vastuhakku, see on alla surutud viha ja eelkõige ühiskonna poolt tulenev mõistmatust – miks puudub lubamatus või vastuvõtt sellisena nagu me oleme. Kuna on toimunud täielik soorollide ümbersünd, ei saa me enam rääkida sellest, miks naised on liiga mehelikus energias, vaid pigem kuidas tasakaalustada need kaks poolust iseendas.