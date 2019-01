Tunned kohtingurakenduse kasutamise pärast piinlikkust? Korda endale neid lauseid

Me oleme jõudnud aastasse 2019, mis tähendab, et kellegi kohtamine internetis või spetsiaalses äpis ei ole midagi ebatavalist ega piinlikku. Mõtle näiteks sellele, et mõned inimesed teenivad raha sotsiaalmeediasse pilte postitades. Internet annab meile palju võimalusi ja inimestega suhtlemine ning kohtumine on ühed neist. Mõtle, kui paljude ägedate inimestega sa võid tutvuda.