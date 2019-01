Veider põhjus, miks rindadele võivad vistrikud tekkida

Rind on tegelikult üks kõige tüüpilisemaid kohti, kus akne välja lööb, selgitab dermatoloog Marnie Nussbaum väljaandes Women’s Health. Ka rinnal olevad rasunäärmed võivad olla rasust ülekoormatud ja poorid umbe läinud. Selle tagajärjel tekib põletik ja mädased vistrikud.

Kõige rohkem on rindadele tekkivate vistrikega kimpus need naised, kel rinnaümbrus palju higistab. Arsti sõnul ei oska sellega paljud arvestada, kuid kergesti tekkivate vistrike puhul tuleks oma pesupesemisvahendid üle vaadata.

«Võimalik, et sul on allergia teatud pesuvahendis sisalduvate kemikaalide või lõhna vastu,» ütleb ta. «Kasuta värvainevaba, lõhnavaba pesuvahendit ja loputusvahendit. Enamasti ongi lõhna- ja värvained need, mis probleemi põhjustavad.»