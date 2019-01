5 märki, et su kaaslane on valmis ühist kodu looma

1. Ta teeb vihjeid

Kui su kaaslane teeb vihjeid stiilis «Kas poleks tore, kui me ei peaks üksteise korterite vahel edasi-tagasi käima?» ja «Siin on nii mugav, et ma ei taha kunagi lahkuda», siis on ta ilmselt valmis lähitulevikus sinuga sama aadressi jagama, kirjutab Elite Daily.

2. Ta tahab sinuga koos veeta nii palju öid kui võimalik

On normaalne, et mida tõsisem suhe on, seda rohkem te tahate koos olla. Kui tunned, et partner veedab võimalikult palju öid sinu juures, võib see olla märk, et ta on valmis teie ühiseks koduks. «Sa hakkad vaikselt aru saama, et ta kasutab iga võimalust, et sinu juurde jääda või palub sinul tema juures ööbida,» selgitab suhteekspert Susan Winter.

3. Ta ostab sinu korterisse asju

«Asjade ostmine sinu korterisse tähendab, et ta näeb ennast seal koos sinuga,» räägib Winter. Kui su kaaslane hoolitseb selle eest, et su kodu oleks võimalikult mugav, on see märk hoolitsemisest.

4. Ta räägib kokku kolimisest

Kui partner ütleb sulle otse, et on valmis astuma suhtes järgmise sammu, võid seda otsese vihjena võtta. «Su kaaslane räägib, et koos olemine tundub õige ja lahusolek on ebamugav,» täiendab suhteekspert.

5. Ta aitab sind