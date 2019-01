Kasutatud treeningriiete ost – mõistlik või vastik?

Kuigi trennile ei pea palju raha kulutama ja kodus treenides on võimalik palju kokku hoida, siis kõigile see ei sobi. Spordiklubi kuutasule lisanduvad igasugu pisemad kulud veepudelist spordikotini välja. Raha annab kokku hoida eelkõige spordiriiete pealt, mida vahel ongi kasulikum osta kasutatuna kui täiesti uuena. Odavamad uued spordirõivad venivad kiiresti välja, lähevad topiliseks või lagunevad suisa õmblustest lahti. Seejuures kasutatud kvaliteetsed trennirõivad kestavad pikka aega hoolimata sellest, et keegi on neid juba omajagu trööbanud.

Küsimusi võib kasutatud trenniriiete ostmisel tekitada hoopis hügieen. Nii mõnedki kasutatud riiete fännid ei ostaks pruugitud aluspesu või ujumisriideid. Samuti võib tekitada vastumeelsust mõte panna omale jalga retuuse, milles keegi teine on tundide viisi higistanud.

Tegelikult ei maksa selle pärast üldse põdeda, kinnitab dr Eric Leland väljaandes Greatist, sest higi koosneb suures osas veest. «Ainus asi, mille üle kandumise pärast võib muretseda, on seen, aga kui riided piisavalt kõrge temperatuuriga läbi pesta, siis surevad kõik bakterid ja pole vaja midagi karta,» lubab ta. Tegelikult tuleks ju enne kandmist läbi pesta kõik kasutatud riided ja ka suurem osa uutest riietest, mida poes on inimesed teadmata arv kordi selga proovinud.

Poes riideid valides vaata üle rõiva kõige haavatavamad kohad (retuusidel näiteks jalgevahe ja reite siseküljed), et need ei oleks liiga kulunud. Vaata, kas kangas on läinud topiliseks ja venita kummipaelu, et näha, kes need võtavad kiiresti esialgse kuju tagasi.

Kasutatud pesu peaks enne kandmist pesema vähemalt 65 kraadi juures, et eemaldada kangast kõikvõimalikud bakterid, pisikud ja ka lutikad. Enamasti on trenniriided tehtud sünteetilistest kangastest (polüestrist, nailonist, elastaanist, akrüülist ja atsetaadist), mis suure kuumuse juures kokku ei tõmba ja kannatavad isegi keetmist.