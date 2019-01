Nelja-aastane Ranar saab tänu headele inimestele taas paremini hingata

Nelja-aastane Ranar põeb II tüüpi spinaalset lihasatroofiat, millest tulenevalt on tema hingamislihased nõrgad, köharefleks ebaefektiivne ja sekreedi väljutamine hingamisteedest raskendatud. Lihashaiguse tõttu ei jõua laps köhida ja seetõttu on ta korduvalt põdenud raskeid ja pika kuluga kopsupõletikke, nende tõttu vajanud intensiivravi ning infektsioonide ajal ja järgselt saanud hapnikravi.

Raviarsti sõnul on köhimisaparaat lapse raviks tõestatult sobiv. Aparaat on kasutamiseks patsientidele, kes ei saa köhida või efektiivselt röga väljutada. Seadme kasutamine stimuleerib kopsufunktsiooni, aitab mobiliseerida ja eemaldada kopsudesse kogunenud röga, vähendab hingamisteede infektsiooni riski ja sellest tulenevaid hospitaliseerimisi.

Pulmonoloog selgitab, et lapse näole asetatakse mask, mis on vooliku abil ühendatud aparaadiga ja mille kaudu lisarõhuga hingamisele kaasa aidates, tekitab aparaat tugevama ja efektiivsema köha ehk nii-öelda tõmbab sekreeti välja. Võrreldes tavapärase sondiga aspireerimistega on see lapsele vähem ebameeldivam, tekitab vähem veritsust ja limaskesta ärritust, kuna on mitteinvasiivne, ning efekt kestab mõnevõrra kauem. Pidevalt sellist aparaati kasutades on võimalik vähendada sekreedi kogunemisest tekkida võivate bronhiitide ja kopsupõletike sagedust.

Ülemöödunud aastal oli võimalik Sotsiaalkindlustusametist aparaati ajutiselt rentida, nüüd see võimalus aga puudub, kuna aparaat puudub abivahendite nimekirjast. Siiski ka ülemöödunud aastal soodushinnaga ja nii-öelda erandlikult Sotsiaalkindlustusametist aparaati rentides oli tihtipeale tundide küsimus, kui lapsel oli abivahendit tarvis. Kuna tihtipeale nii kiirelt aparaati aga ei saanud, sattus laps alatihti haiglaravile.

Lapse raviarst nentis, et kui Lastefond heade annetajate toel leiab võimaluse Ranarit ja ta pere toetada, on see suureks abiks, sest senise kogemuse järgi aitab see aparaat ravile hästi kaasa ja regulaarsel kasutusel veel paremini.

Seega otsustas Lastefond heade annetajate toel lapsele vajaliku abivahendi soetamist toetada ning kattis 95% ulatuses ehk 5643 euroga köhimisaparaadi maksumuse.