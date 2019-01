Universaalsed riietumise õppetunnid, mida peaks meeles pidama iga naine

Stephanie toob näite, et tema kui Los Angelese tüdruk, vajas talvisesse New Yorki reisimiseks sooja jopet, kuid selle ostmine üheks korraks tundus tobe. Kuna sõpradelt jopet laenata ei õnnestunud, valis ta lõpuks taaskasutusest ostetud variandi.

Kui oled harjunud kõrgetel kontsadel käima, tasub reisile minnes eelistada siiski madalaid jalanõusid. Kui arvad, et oled ilma kontsadeta liiga lühike, ei tasu sellest probleemi teha. Uut linna on lihtsalt palju mugavam avastada, kui kannad näiteks tosse või tenniseid.

Stephanie räägib, et oma lühikese kasvu tõttu kannab ta Los Angeleses peaaegu iga päev kontsi, aga see pole probleem, sest enamasti liigub ta autoga. New Yorgi reisi alguses tundis ta ennast madalate jalanõudega peeglist vaadates küll ebakindlalt, kuid nädala möödudes sai sellest võitu ja avastas, kui mugavad on tennised.