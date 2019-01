7 naist paljastavad, miks nad kihluse katkestasid

Me ei meeldinud enam üksteisele. Me hakkasime rääkma hüpoteetilistest olukordadest nagu «mis siis, kui ma ei taha sinuga terve aasta koos elada?», «kas me võiks olla avatud suhtes?». Panin lõpuks pildi kokku ja lahkusin.

Ta oli väga ebakindel. Ta vajas, et ma kinnitaksin talle, et tema kooliprogramm on minu omast keerulisem, et ta on kõige parem mees. Pidin pidevalt talle tõestama oma armastust ja lojaalsust. Ilmselt tulenes see tema lapsepõlvest.