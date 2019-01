Kuidas ennetada katkised juukseotsi?

1. Harja juukseid targalt, mitte kõvasti

Lihtne tegevus nagu juuste harjamine võib samuti põhjustada katkiseid juukseotsi, kui teed seda liiga agressiivselt. Juuksestilist Cash Lawless paneb südamele, et juuksed on õrnad ja sellepärast tuleks neid kohelda delikaatselt. Hea on kuulata, millist häält hari juukseid kammides teeb. Kui see on vaikne, harjad õigesti, kui kuuled kraapivat häält, oled liiga karm.

Hea on alustada juuste harjamist altpoolt ja liikuda üles, mitte hakata kohe juurte juurest kammima.

2. Kasuta madalaid temperatuure

Jah, sirgendaja temperatuur on tõepoolest oluline. Mida suurem kuumus, seda kahjulikum juustele. Cash soovitab esmalt alustada madalama temperatuuriga ja kui see ei toimi, siis vaikselt temperatuuri tõsta. «Madalama kuumusega pead sirgendama väiksemate alade kaupa ja see võib kauem aega võtta, aga juukseotstele on see hea,» selgitab Cash.

3. Töötle ainult puhtaid juukseid