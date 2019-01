Otsid kaaslast? Nipid, et sinu profiil jääks kohtingurakenduses paremini silma

Ole seikluslik

Kui sa oled idufirma juht või armastad reisida kaugetesse paikadesse, siis on meil sulle head uudised: profiilid, kus on kasutatud sõnu «ettevõtja» või «seikleja,» tekitavad inimestes kõige rohkem positiivset huvi. Mõne inimese jaoks on juba ainuüksi kohtingurakenduse kasutamine omamoodi seiklus..seega võid seda omadussõna enda enda kirjeldamisel üsna julgelt kasutada.

Lisa oma profiilile muusikat

Spotify andmetel kasutas kõige rohkem inimesi oma Tinderi profiilil Drake lugu «In my feelings.» Teisel kohal oli Ariana Grande «God is a woman.» Sina lisa näiteks oma lemmiklugu või mõni selline, mis kõige paremini kirjeldab sind või sinu hetke soove ja mõtteid.

Lae üles vähemalt kolm pilti

Mida rohkem pilte endast lisad, seda parema aimduse saab sinust teisel pool ekraani olev inimene. Veendu, et esimesel pildil oleks sinu nägu selgelt näha – väga tüütu on mõistatama hakata, milline oled sina selle grupipildi peal.

Kui esimene pilt võiks olla portree, siis ülejäänud pildid võiksid sind näidata erinevatest külgedest, ehk milline on sinu iseloom ja elustiil: oled sa seikleja? Oled sa sotsiaalne? Meeldib sulle süüa valmistada? Armastad kunsti? Sport on sinu jaoks väga oluline? Ära pelga neid külgi endast näidata. Pole mõtet panna järjest viit pilti enda näost, see ei ole huvitav.

Kasuta emotikone