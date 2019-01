Talveväsimus kimbutab? 10 tervislikku snäkki, mis varustavad sind koheselt energiaga

Kohvi joomisest võib küll korraks abi olla, kuid tegelikult on parimaks energiaallikaks süsivesikud, sest nad hoiavad meie organismi glükoositaseme stabiilsena. Küll aga tuleks eelistada kiudainerikkaid ja võimalikult vähe töödeldud süsivesikuid ning tarbida neid koos tervislike rasvade või valkudega, et saada rohkem energiat.

See on tervislik snäkk, mis sisaldab naturaalseid suhkruid ja süsivesikuid. Samuti on heaks variandiks apelsinid, banaanid ja viinamarjad.