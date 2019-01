Püüdliku naise murekoorem: mees ikka tänitab ja süüdistab mind laiskuses

«Oleme mehega koos elanud ligi neli aastat, tuttavad oleme olnud ligi seitse aastat. Praeguseks on meil ka ligi aastane laps, kes oli mõlema poolt väga oodatud.

Lapse kõrvalt jääb meil teineteisele vähem aega kui varem. Ilmselt seetõttu ei ole meie suhe ka enam see, mis varem. Ma siiski püüan anda endast võimalikult palju, et olla koos õnnelikud. Muret teebki just see teine isiksus minu mehes. Ta viriseb mu kallal, et olen laisk. Kuigi ikka juba väga pikka aega olen ise kõik toad koristanud, söök on tavaliselt valmis, kui ta töölt tuleb jne.

Olen varemgi püüdnud temaga sel teemal rääkida. Ta tunnistas, et on viimasel ajal teravama keelega. Eile õhtul rääkisin temaga jälle sel teemal. Tema peamine probleem oli, et ma olen laisk. Küsides seletust, siis ütles, et ma ei viitsi koeraga õues käia, ma ei viitsi keldris käia ning ei tee hommikuti voodit ära. Ütleksin, et osaliselt on see õige, osaliselt siiski mitte. Seletasin ka oma seisukohad ära selle kohta. Küsisin siis, et kas minus midagi head ka on. Mees vastas, et vaielda oskan hästi. Ja see oli kõik, mis talle meenus.

Lootsin eile, et suudame rääkimise teel meie probleemid lahendada, sest varem õnnestus see alati. Aga eile tekitas see minus veel rohkem trotsi. Ma ei tahagi enam püüda. Mis mõttega, kui ta nagunii minu püüdlusi tähele ei pane? Olen püüdnud teda kiita, öelda, et ta on hea issi jne... Aga millestki pole kasu.

Küsisin veel eile, et miks ta minuga koos elab, sest lootsin kuulda midagi ilusat. Tema vastas: «Aga kellega siis?!» Küsisin, miks ta minuga abiellus. Ta vastas, et mitte selleks, et ma koristaksin ja süüa teeksin, vaid ta tahtis, et oleks pere. Kui küsisin, et miks peab pere olema, oli ta vait.

Ma ei tunne enda meest ära! See ei ole sama inimene, kellega kunagi abiellusin. Kõrvalt paistab me elu ideaalne: oma kodu, laps... Kui üks päev sõbrannale rääkisin, et me oleme mehega tülis, oli ta väga imestunud: «Teie?!»

Ma tahan olla taas õnnelik! Aga rääkimine oma mehega teeb asjad veel hullemaks. Mida ette võtta?»

Vastab koolipsühholoog, Gordoni Perekooli koolitaja Vaike Kumari: