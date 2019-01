Naine ei ole aasta aega enda ja oma laste juukseid pesnud

28-aastane kahe lapse ema kiidab šampoonist loobumist, sest see on tema ja ta laste juustele väga hästi mõjunud. «Mu juuksed on nüüd teistsugused. Need on täidlasemad ning ei ole enam nii kuivad ja haprad kui varem,» kiitis ta Daily Mailile. «Tänu naturaalsele rasule on juukseid märksa lihtsam kammida.»