Levinud suhteprobleem, mis lapse sündides ligi hiilib

«Minu partner ei toeta mind nii nagu seda vajaksin,» on Gatteri sõnul peamine probleem uute kohustustega kohanedes. Uue ilmakodaniku saabudes on vaja tasakaalustada kogu oma elu: magamatus, ajapuudus, isiklik elu, väsimus ja beebiga seotud uued kohustused. Kui emb-kumb tunneb, et kaalukauss on valele poole viltu, on probleemid kiired tekkima, vahendab HuffPost. Terapeut soovitab kuhjunud frustratsioonist rääkida oma partneriga ning leida kuldne kesktee.