SUUR SPIKKER MEESTELE: kuidas riietuda esimesel kohtingul?

Oluline meeles pidada:

1. Riided peavad hästi istuma

Riiete puhul pole oluline mitte nende hind, vaid hoopis nende istuvus. Parima silueti saavutad riietega, mis on ümber ja justkui embavad keha, aga ei pitsita. Oluline on meeles pidada, et sina kannad riideid, mitte riided ei kanna sind.

2. Pööra tähelepanu detailidele

Mõnikord jäävad silma just kõige väiksemad detailid, nii et viska enne kodust väljumist kindlasti pilk peeglisse. Vaata hoolikalt, et riided ei oleks kortsus ja kasuta riiderulli, et karvakestest lahti saada. Särgil võiks maksimaalselt avatud olla 2-3 nööpi.

3. Lähtu kohtumispaigast

Riietumisel mõtle järele, kas kohtute vabamas õhkkonnas või lähete einestama peenesse restorani.

Mida kindlasti teha?

Kanna alati käekella

Kui on üks asi, mida mehed kindlasti esimesel kohtingul kandma peaksid, on see kena käekell. See ei pea sugugi olema kallis kell, aga tegemist on aksessuaariga, mis muudab komplekti täiuslikuks.

Eelista tumedaid või neutraalseid toone

Tumedad ja neutraalsed toonid hoiavad väljanägemise elegantsena. Kaalu näiteks tumesinist, halli, musta või valget. Sellised värvid lasevad sinul ja su jutul fookuses olla. Pükste puhul tasub samuti eelistada tumedaid toone.

Kanna kvaliteetset aluspesu

Kui peaks juhtuma, et esimene kohting viib magamistuppa, ei taha sa kanda väljaveninud aluspükse. Hangi endale kena paar neutraalset värvi boksereid, mis jalas hästi istuvad. Isegi kui aluspesu selga jääb, annab hästiistuv paar sulle enesekindlust ja laseb ennast mugavalt tunda.

Kasuta parfüümi

Hea lõhnaga parfüüm on vähemalt sama oluline kui hästiistuv riietus. Pihusta oma lemmikparfüümi kaela piirkonda.

Viksi oma kingi

Ära kunagi alahinda puhaste kingade tähtsust. Kui valid pruuni või musta värvi kingad, võta aega ja käi neist enne välja minekut viksiga üle. Kui valid tossud või tennised, ürita lahti saada hõõrdumisjälgedest.

Mida kindlasti mitte kanda?

Jäta pusa koju

Pusa on küll mugav vaba aja riietusese, kuid esimesel kohtingul oleks see targem koju jätta. Kui kohtute kaaslasega välitingimustes, eelista pusa asemel kampsunit koos teksajakiga.

Lahtise ninaga jalanõud

Ükskõik kui kena pediküür sul ka poleks, ei ole esimene kohting sobiv aeg selle demonstreerimiseks. Kui väljas on soe ilm, eelista näiteks mokassiine.

Ära kanna siseruumis mütsi või päikeseprille

Ära riski vale mulje jätmisega, tekitades kaaslases tunde, et üritad mütsi või päikeseprillide abil midagi varjata. Päikeseprillid jätavad sinust eemaloleva mulje.

Lips

Esimene kohting võiks luua vaba õhkkonna, lips seevastu võib mõjuda liialt tõsiselt. Isegi kui kohtute peenes kohas, piisab hästiistuvast pintsakust ja kenast särgist.

Väga kirjud mustrid

Sinu riietus ei pea tingimata igav olema, aga väga kirjude mustritega tasuks esimesel kohtingul tagasi hoida. Kui tahad riietega väljendada oma isikupära, alusta väikestest detailidest, näiteks ägeda mustriga sokkidest või põnevast taskurätist, soovitab Men'sHealth.