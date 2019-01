Lõbusad faktid suudlemise kohta, mida sa varem ei teadnud

Maailma kõige pikem suudlus

2013.aastal lukustas üks Tai paar oma huuled kokku 58 tunniks, 35 minutiks ja 58 sekundiks. Ekkachai Tiranarat ja Laksana Tiranarat alustasid suudlemist 12.veebruaril ja lõpetasid valentinipäeval, mis on 14.veebruaril. Suudlus kuulub Guinnessi rekordite hulka.

Kõige pikem suudlus ekraanil

Kõige pikem suudlus, mida teleekraanil on nähtud, kestis kolm minutit ja 24 sekundit. See toimus filmis „Elena Undone.“ Üllatav fakt – suudlesid kaks naist omavahel.

Kust on pärit sinu suudlemisstiil?

Statistika ütleb, et kaks kolmandikku inimestest kallutab suudlemise ajal pea paremale. Saksa teadlane Onur Güntürkün jälgis kolme erineva riigi avalikes kohtades suudlevaid paare ja leidis, et enamik 224 vaadeldavast paarist tõepoolest kallutas pead paremale. Ja veel - kas sa teadsid, et sinu suudlemisstiil on tegelikult geneetiline?

Veidrad suudlemist puudutavad seadused

Näiteks Iowa või Indiana osariigis ei ole vuntsidega mehel lubatud avalikus kohas naist suudelda, selle eest võib politseilt noomituse saada. Colorado osariigis on keelatud suudelda naist, kui ta magab või on pühapäev. Florida osariigis ei tohi oma naise rinnale musi teha. Veidrad seadused seal Ameerikas, kas pole?

Naistel on puhtamad suudlused

Kuna naised pesevad oma hambaid meestest sagedamini, siis on naised tavaliselt ka need, kes on isegi hommikul voodis olles valmis oma meest suudlema. Naised kipuvad partnerile julgemalt avaldama ka seda, kui neil on halb hingeõhk või midagi on hammaste vahel.

Hirm suudlemise ees – see on päriselt olemas

Hirm suudlemise ees on reaalne foobia, seda nimetatakse filematofoobiaks. See on levinud kõige rohkem noorte ja kogenematute suudlejate seas, aga ka vanemad inimesed kannatavad selle all. See ei pruugi alati aja ja kogemustega paremaks minna, mõnikord on kasulik terapeudi poole pöörduda.

Mida tähendab ja kust on pärit lühend XOXO

Tänapäeval tähendab XOXO lühend musisid ja kallisid, aga miks? Väidetavalt on see pärit juba keskajast. Nimelt ei osanud keskajal paljud inimesed kirjutada ega lugeda. Aeg-ajalt oli siiski vaja allkirjastada mõni dokument, selle tarvis kirjutati enda nime alla X-täht ning tehti sellele musi, sest see tähendas Kristust.

Kust tuleb prantsuse suudlus?