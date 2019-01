Neli levinud viga pesupesemisel, mis rinnahoidja ära rikuvad

Üht rinnahoidjat tuleks pesta umbes kahe või kolme kasutuskorra järel, sõltuvalt ka sellest, kui palju sa higistad, rääkis Harrington ajakirjas Oprah. Kandmiskordade vahel võiks anda pesule ühe päeva ka taastumiseks (et kummipaelad õige kuju tagasi võtaks), mis tähendab, et rinnahoidjaid võiks kanda kordamööda.

Aluspesu käsitsi pesemine pikendab pesu eluiga ja kaunist välimust. Isegi õrn pesutsükkel mõjub rinnahoidjale väga karmilt, mistõttu venib see kiiremini välja ja kaotab rinna toestamisel võimekust. Paraku ei ole paljudel meist nii palju aega ega energiat, et pesu käsitsi pesta, mille tõttu tuleb pesu säästmiseks masinpesu ajal võtta appi lisameetmed. Esimese asjana tasub meelde jätta, et kui rinnahoidja pessu panna, võiks selle enne aasadest kinni panna – nii venib see pesu ajal vähem välja. Teiseks võiks rinnahoidjad alati panna pesukotti, mis kaitseb neid pesumasina karmi kohtlemise eest. Ära pese aluspesu kuuma veega ega koos teiste pesudega (voodipesu ja saunalinadega), mis vajavad hoopis teistsugust pesutsüklit. Jäta kasvõi masin pooltühjaks, aga pesu oma aluspesu eraldi õrna tsükliga, et seda pikemalt ilusana hoida.

Kindlasti ei tohiks aluspesu kuivata kuivatis, sest see venitab pesu väga kiiresti välja, lammutab õmblused lahti ja rikub korvi kuju. Samas peab ka pesu õhu käes kuivatades jälgima, et see ei saaks liialt kuuma. Ära riputa rinnahoidjat kuivama ainult ühest otsast, nii venib see kiiremini välja. Kõige parem on pesule rippumiseks vertikaalne asend. Rinnahoidja võib asetada vabalt ka rätiku peale laiali kuivama. Peaasi, et sa seda ei vääna!