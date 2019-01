Populaarses USA huumoritaskuhäälingus tehti Eestile pikk pai

The Cracked Podcast on saade, mis selgitab igal nädalal kuulajatele, miks «elus olemine on palju huvitavam, kui inimesed seda arvavad olevat». Stuudios on alati erinevad külalised ning teemad varieeruvad päevapoliitikast ajalooni, kõike lahatakse aga alati huvitavas ja parajalt humoorikas kastmes. Ka nende veebisait kannab sama hõngu ning artiklid, mille tarbeks tehakse tohutul hulgal uurimistööd, on aga sõnastatud vürtsikalt ja naljakaltki.