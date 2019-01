Retseptisoovitus: läätse-jaka tortillarullid

Jaka on eestikeelne nimetus jackfruit’ile, millega puutusin esimest korda kokku Aasias ning soolasel kujul toidu sisse sätitult alles aastake tagasi Bail. Ja pole vist vaja mainida, et mulle väga maitses! Kuna seda Eestis värskena pole mul näha õnnestunud, siis ka ise katsetamine on selle taha jäänud, aga hiljuti jõudis mu koju üks purgike soolvees jakat ja kasutatud see nüüd igal juhul sai.