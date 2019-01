Kuidas suure töökoormuse kõrvalt lapsele piisavalt tähelepanu pühendada?

Laste elus on igapäevaselt väga palju uusi muljeid, kiireid muutusi ja palju sellist, millega nad puutuvad kokku esimest korda. See on lapse jaoks mõnikord huvitav ja põnev, vahel hirmutav ja ebakindlust tekitav ning võib ka väsitada. Et sellises uute muljete virvarris end kindlalt tunda, vajab laps oma ema või isaga kontakti, mis võib olla üsna põgus hetk, kas toetav pilk, hoidev kallistus või mõni julgustav sõna. Kui vanem ei märka lapsele seda turvatunnet õigel hetkel või regulaarselt pakkuda, võib laps hakata seda mittesobiva käitumisega nõudma «Aga kui ma nii teen, kas sa nüüd märkad mind ja mu vajadusi?». Seega, tuleks hoida lapse n-ö «armastuse anum» pidevalt täidetuna, et ta ei peaks vanemalt tähelepanu nõudma hakkama.

Last toetava kontakti hetked ei pea olema pikad, tunde kestvad jutuajamised või koos mängimine, vaid pigem on lapse turvatunde jaoks oluline see, et ema või isa teda mitmeid kordi päevas tähele paneb ja teda tõsiselt võtab.

Siin on mõned näited:

1) Hea võimalus lapsega kontakti loomiseks on teekonnad kodust lasteaeda, kooli või tagasi koju. Samuti söögilauas või enne magama jäämist voodis pikutades, kus nii vanem kui laps saab rääkida sellest, mis päeva jooksul toimus. Kasvõi nimetades ühe asja, mis päeva jooksul rõõmustas ja ühe asja, mis eriti ei meeldinud. Väiksemad lapsed õpivad väga kiiresti oma muljeid jagama, kui vanemad selles eeskuju näitavad. Ja suurematega saavad vanemad vestlust alustada avatud küsimuste kaudu «Mida huvitavat sul täna toimus?» või avatud, rääkimist julgustavate lausete abil «Räägi mulle palun, mida põnevat sa täna tegid, teada said».

2) Turvatundeks vajalik kontakt tähendab lisaks lapsega rääkimisele ka kehakeelt – et vanem vaatab lapsele otsa, puudutab teda, kallistab, võtab sülle või käest kinni.

3) Kui laps käitub mittesobival viisil tähelepanu otsimiseks, tuleks seda kindlasti lapsele öelda ja hea oleks teha seda mina-sõnumite abil. «Ma olen kurb, kui sa mul puhata ei lase», «Ma olen pahane, kui sa õele/vennale haiget teed», «Kui sa mind lööd, ei meeldi see mulle üldse, sest ma saan haiget», «Mulle ei sobi, kui sa mind uudiste lugemise ajal segad, ma mängin sinuga hea meelega, kui need on loetud».