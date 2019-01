Läksid lahku? Just nii kaua läheb keskmiselt eksist ülesaamiseks aega

Washingtonis tegutsev paaripanija Kat Haselkorn räägib, et osad on kuulnud reeglit, et ülesaamiseks kulub pool koos oldud ajast. «Mõnede jaoks need reeglid võivad olla abiks, kuna need annavad stressirikkal lahkuminekuperioodil mingi selguse ja struktuuri,» räägib Kat. Kat lisab, et tegelikkuses enamike jaoks reeglid ei kehti ning ülesaamine ei käi reeglite järgi. Küll aga muudab ülesaamise protsessi üks väike asjaolu - kumb lõpetas suhte.

Kui sina olid see, kes suhte lõpetas, oled sa lahkumineku ideed oma peas ilmselt mõnda aega mõlgutanud ning sellega teatud maani kohanenud. See tähendab, et sul ei pruugi minna pool aastat, et aastasest suhtest üle saada. Kuigi suhte lõpetamine pole kunagi lihtne, on lahkumineku algatajal eelis olla paar sammu teisest ees. Sa oled mõelnud, kuidas edasi võiksid minna, kus elada ja nii edasi. See annab võimaluse mõelda läbi asjad, mida teine pool alles lahku minnes hakkab välja nuputama, kirjutab EliteDaily. Lisaks sõltub lahti laskmise periood sellest, kaua lahkumineku mõtet mõlgutasid enne selle välja ütlemist. Kui teadsid juba mitmeid nädalaid, et ei soovi partneriga edasi minna, oled sa oma emotsionaalse koorma ilmselt osaliselt juba üle elanud.