Kuidas muuta üks minut kõige produktiivsemaks osaks oma päevast?

Selleks, et algust teha, tasub endale eesmärgiks seada mediteerida enamikel päevadel, mitte iga päev. Järjepidevus on oluline, sest mida sagedamini sa mediteerid, seda tähendusrikkamaks ja lihtsamaks see muutub.

Ajaliselt on hea võtta sihiks üks minut, sest nii on latt madalal ja mediteerimine ei tundu nii hirmutav. Enamasti mõtlevad inimesed pärast minutilist mediteerimist, et kui ma seda juba teen, võin sama hästi jätkata. Meditatsiooniõpetaja Cory Muscara selgitab, et just see on murranguline hetk, sest siis jätkad mediteerimisega enda pärast, mitte kohustusest seda lihtsalt teha, kirjutab Men'sHealth.