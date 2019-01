Hommikused harjumused, mis kiirendavad ainevahetust

See, mis sa hommikul esimese asjana teed, mõjutab ainevahetust ja võib aidata sul kiiremini kaalu langetada. Ask Men uuris ekspertidelt, millised hommikuharjumused trennieesmärkidele kõige paremini kaasa aitavad.

Vali omale rutiin ja jää sellele kindlaks. Kõige mõistlikum oleks trenni teha siis, kui sul on selleks kõige rohkem energiat. Paraku ei ole seda alati võimalik teha, sest mitte igaüks ei saa tööajast trenni lipsata. Enamasti on aga just lõuna paiku jaksu kõige rohkem. Seetõttu võiksid oma treeningplaani sättida selle järgi, mis sinu graafikuga kõige paremini sobib. Uuringud on näidanud, et kõige edukamalt pühendutakse trenni tegemisele hommikuti.