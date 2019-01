Tasub teada: 3 nippi, mis aitavad allahindlustelt võitjana väljuda

Nimekiri on esimene oluline asi, et allahindluste tormis mitte pead kaotada. Oled juba pikemat aega unistanud uuest talvemantlist või vajad uut püksipaari? Pane kirja asjad, mida sul päriselt ka vaja on ja keskendu neile.

Allahindlused on hea aeg, et investeerida kallimatesse esemetesse, mida tavatingimustes osta ei raatsiks. Selle asemel, et iga väikese aja tagant kiirmoe koledaks läinud esemed välja vahetada, investeeri parem kvaliteetsetesse materjalidesse. Näiteks kašmiir ja siid on aegumatud.