Vanaema kalapraadimine viis 11-aastase poisi hauda

Traagilised sündmused rullusid lahti New Yorkis, kui Camron tahtis oma isaga minna uue aasta esimeseks päevaks külla oma Brooklynis elavale vanaemale. Mida nad aga ei teadnud, oli tõsiasi, et vanaema valmistas õhtusöögiks turska. Ja väike Camron oli kalale allergiline.

«Juhuslikult valmistas ta kala just siis, kui me sisse astusime,» ütles isa Steven The New York Postile. Tavalisel juhul ei oleks poiss nii tõsiselt kalalõhnale reageerinud, kuid sel korral oli lõhn nii intensiivne, et poiss kaotas teadvuse ja kukkus kokku.