Uusaastaentusiastid ummistavad jõusaale: millal saad taas rahulikult trenni minna?

Jõusaalikett Fitness First saab endale jaanuaris kaks korda tavapärasest rohkem liitujaid, nad on ka märganud, et juba olemasolevad liikmed hakkavad intensiivsemalt treenima just aasta alguses. Nad märgivad aga, et kõige enam uusi liitujaid tuleb hoopis juulikuus.

Eratreenerid on märganud sama trendi. Personaaltreener Flavio Treppner, kes töötab Berliinis, ütles: «Kogemus on bäidanud, et aasta alguses on rohkem nõudlust personaaltreeningute järele. Eriti kõrge on motivatsioon jaanuaris ja veebruaris, kuid see ei jää püsima.» Algajad loodavad ehk paari nädalaga rannakeha vormida, kuid nad ei suuda seda suveni hoida.