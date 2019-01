Dr Laurie Betito, kes juhib Pornhubi seksuaalse heaolu keskust, ütleb, et otsisõnad näitavad, et inimesed ei kasuta pornosaiti mitte ainult seksuaalsete ihade rahuldamiseks, vaid ka selleks, et näha uut nurka millegi kohta, mis neid juba huvitab. «Vastupidiselt levinud arvamusele ei huvita mehi ainult noored kehad. Neile meeldib mõte vanemast, kogenenud naisest ning ei pööra keha täiuslikkusele nii palju tähelepanu,» märkis ekspert.