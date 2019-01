Mida toob 20. jaanuaril algav Veevalaja periood? Sodiaagi eelviimane tähemärk ei karda silma paista, talle meeldib ujuda vastuvoolu ning ta keeldub alla andmast, enne kui igaühte meist austatakse täpselt nõnda, nagu me väärt oleme. On aeg elada Gandhi moto järgi: «Ole muutus, mida sa tahad maailmas näha.»

Aeg, mil Päike on Veevalajas, on võimas mitmel põhjusel, kuid üks põhilisemaid on tõsiasi, et Lõvi tähemärgis toimub kuuvarjutus.