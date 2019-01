Mida vegan talvel sööb? Sandra Vungi jagab oma lemmikretsepte

Taimetoitlastelt polegi mõtet küsida, millist kerget kõhu- ja kehasõbralikku sööki oleks pärast rammusaid pühaderoogi eriti paslik pruukida. «Taimsed road on juba iseenesest mitu korda kergemad kui loomsed. Maitsepaletti avardavad need samuti,» nendib kaheteistkümnendat aastat vegan Sandra Vungi. Seejuures ei vasta absoluutselt tõele kõigesööjate kujutelm, nagu jooksid veganid aasta ringi vaid smuutit ja sööksid toorsalatit.

Keset Valgamaa metsi väikese palktare köögis askeldav Sandra on selle elav tõestus – tema keedab seakõrneteta Mulgi putru või potipastat, küpsetab kapsarulle või praeb taimseid kotlette. Tema laualt ei leia erilisi vegantalve-pipstükke ning ta on seda meelt, et kõik inimesed, olgu nad veganid või omnivoorid, võiksid aasta ringi süüa võimalikult mitmekesiselt.