New Yorgis tuleb sünnitunnistustele sooneutraalne valik

Uue seaduse järgi peab edaspidi sünnitunnistusel olema märgend «X,» mis peegeldab seda, et inimene identifitseerib ennast mitte-binaarsena. See tähendab seda, et inimesel on võimalus ise otsustada, kas ta tahab ennast identifitseerida mehe või naisena. Võimalik, et inimene tunneb ennast ka kusagil mehe ja naise vahepeal.