Moevead, mis teevad sind paksemaks, kui sa tegelikult oled

Sa üritad riiete alla peituda

Kui sa paned selga mitu numbrit suurema jaki, et varjata oma puusi, käsi või kõhtu, siis teed end ise näiliselt hoopis suuremaks ja vormituks. Selle asemel võiksid kanda hea lõikega jakki, mis on vöökohalt sisse võetud ja mis ei oleks liiga pikk. Üldiselt võiks jakk lõppeda su puusakondi kohal, nii toob see su figuuri parimad osad rohkem esile, õpetab Oprah.

Su rinnahoidja on vales suuruses

Vales suuruses rinnahoidja teeb sind lühemaks, vanemaks ja raskemaks. Kui rinnahoidja on liiga kitsas, siis tekivad selja peale ja külgedele voldid. Kui see on liiga avar (kas suur või välja veninud), siis ei toesta see piisavalt rindu. Rinnahoidja peaks olema alguses kinnitatud kõige äärmises aasas, sest ajapikku see nagunii venib ning siis saab teised aasad kasutusse võtta. Kui oled jõudnud kõige kitsama aasani, on aeg rinnahoidja maha kanda. Rinnahoidja suurus võib muutuda ka siis, kui su rinnakuju muutub kas kaalutõusu- ja languse või hormonaalsete muutuste tõttu. Vaata vähemalt korra aastas oma pesu üle ja vaheta see vajadusel välja.

Su teksad on liiga venivad

Stretš meeldib eelkõige naistele, kes hindavad nii mugavust kui stiili, kuid liibuvate teksapükste puhul peab tuleb jälgida, et need ei oleks viimseni pingule aetud. Jalgavenitatud stretšteksad tekitavad jalgadele volte ja kühme, mis ebameeldivalt silma torkavad. Parajas suuruses püksid sobivad sinu siluetile ja venivad piisavalt, et sul oleks mugav liikuda, kuid ei jäta muljet, nagu su jalad üritaks pükste alt välja kooruda ja ei vaju istmiku alt kotti.

Sa kannad trikotaaži

Trikotaaž ei hoia hästi vormi ja kuigi see on mugav, siis kipub see kah külge liibuma. Kui sulle siiski väga meeldib trikotaaž, siis vali pigem drapeeritud või rüüsidega trikotaaž, mis vaid riivab su kurve ja varjab strateegiliselt voldikesi. Või siis vali veidi avaram rõivas, mis jätab struktuurse illusiooni.

Sa kannad korrigeerivat pesu vaid piduriiete all

Korrigeeriv aluspesu silub voldikesi ja teeb figuuri silmale ilusamaks. Miks mitte kanda seda sagedamini? Silmas tuleb pidada vaid seda, et korrigeeriv pesu ei oleks liiga kitsas, et vältida terviseprobleeme. Liiga väike pesu ei tee sind saledamaks, see on ebamugav ja valus ning rikub su enesetunnet.

Sa kuhjad liiga palju raskust põlvedest allapoole